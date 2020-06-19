Путин заявил о небывалом для России масштабе аварии в Норильске

https://static.news.ru/photo/71225eca-b227-11ea-9076-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

Опыта ликвидации аварий, подобных инциденту на ТЭЦ-3 в Норильске, в России не было. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России, насколько я понимаю, пока ещё не было, — цитирует РИА Новости главу государства.

По его словам, потребовались серьёзная концентрация сил МЧС, Росприроднадзора, территориальных служб и органов, привлечение к работе специалистов, экологов, учёных, а также бизнеса и предприятий, на территории которых произошло ЧП.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин 19 июня 2020 года соберёт онлайн-совещание по ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае. С докладами выступят руководитель МЧС Евгений Зиничев, глава «Норникеля» Владимир Потанин, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, губернатор региона Александр Усс.

Ранее глава государства попросил поторопиться авторов проекта закона, направленного на предотвращение разливов нефтепродуктов. Он призвал Госдуму ускорить подготовку документа. Политик добавил, что авария в Норильске привела к тяжёлым последствиям для окружающей среды и компания «Норникель» обязана довести до конца устранение всех нарушений и компенсировать ущерб.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Оно попало в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, последняя из которых впадает в озеро Пясино.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

После случившегося было возбуждено четыре уголовных дела, арестованы трое руководителей ТЭЦ и начальник цеха. Разлив был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Ликвидацией последствий происшествия занимаются более 700 человек и примерно 300 единиц техники, а также авиация МЧС. На воде размещены боновые заграждения, которые способствуют локализации пятен топлива. Топливо собирают с поверхности рек, расположенных поблизости от озёр, притоков, и с прибрежного грунта.