Главные решения по формированию системы переработки мусора в России приняты, сообщил президент Владимир Путин.
По его словам, в настоящее время необходимо переходить к диалогу с гражданами.
Как писал NEWS.ru, ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что московский мусор можно не вывозить на полигоны в других регионах. Тогда его следует оставлять во дворах домов, где живут противники такого решения. Такое эмоциональное предложение он сделал во время выступления с отчётом перед депутатами Мосгордумы.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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