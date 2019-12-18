https://static.news.ru/photo/69d25dd4-2242-11ea-8628-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главные решения по формированию системы переработки мусора в России приняты, сообщил президент Владимир Путин.

По его словам, в настоящее время необходимо переходить к диалогу с гражданами.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что московский мусор можно не вывозить на полигоны в других регионах. Тогда его следует оставлять во дворах домов, где живут противники такого решения. Такое эмоциональное предложение он сделал во время выступления с отчётом перед депутатами Мосгордумы.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.