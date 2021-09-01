Путин заявил о большом количестве информационного мусора

Президент России Владимир Путин рассказал, что среди обилия контента в интернете множество информационного мусора. Об этом глава государства сообщил во время своей поездки во Владивосток, где он примет участие в открытии Восточного экономического форума.

Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов — интернеты, рунеты, там чего только нет, туда залезешь — там можно вроде бы узнать — всё от звёзд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации: очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции, — сказал Путин.

Президент добавил, что нельзя верить мнению тех, кто не является настоящими специалистами.

Ранее стало известно, что правительство выделит дополнительно 7 млрд рублей Институту развития интернета на «духовно-нравственный» контент в Сети среди молодёжи. В сумме на нравственный контент пойдёт 10 млрд рублей. Директор Института современных медиа Кирилл Танаев увидел в проекте политическую составляющую.