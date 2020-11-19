Путин заявил о большом числе претензий россиян к государству

https://static.news.ru/photo/b2b5ce3a-2a54-11eb-81c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

У граждан всегда много претензий к государству, однако если властям удаётся выполнить свои обещания, то это даёт позитивную динамику развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

У граждан всегда много претензий к государству. Обоснованно, как правило. Но если государству удаётся реализовывать заявленные цели и выполнять обещания, то это даёт очень позитивную динамику развития, — сказал российский лидер на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

Ранее работа министерств по оформлению выплат на детей была раскритикована президентом России Владимиром Путиным из-за сбоя на портале госуслуг. Глава государства 11 мая анонсировал меры господдержки, направленные на прямую помощь гражданам с детьми. Он предложил вдвое увеличить размер пособия по уходу за ребёнком (с 3375 рублей до 6751 рубля) и расширить круг получателей выплат для детей до трёх лет. Кроме того, с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с 3 до 16 лет.

Президент особо отметил, что это не отменяет, а дополняет введённые ранее выплаты: по 5 тыс. рублей в месяц на детей до трёх лет тем, кто имеет право на материнский капитал; по половине прожиточного минимума на детей 3–7 лет малообеспеченным семьям и по 3 тыс. рублей с апреля по июнь на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, где один или оба родителя потеряли работу, писал NEWS.ru.