Путин заявил о безопасности и эффективности российских вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/0c910fc6-2b3d-11eb-b9d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Российские вакцины от коронавирусной инфекции полностью безопасны и эффективны. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите АТЭС, вопрос заключается лишь в налаживании массового производства.

Саммит форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» проходит в этом году под председательством Малайзии. Впервые встреча организована в онлайн-формате.

Хочу напомнить, в России созданы и зарегистрированы две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Ещё одна, третья вакцина, на завершающей стадии испытаний. Мы с нашими зарубежными партнёрами активно прорабатываем возможности их поставок и локализации на местах. Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям. Они абсолютно безопасны и эффективны, — заявил российский лидер в своём выступлении.

Путин подчеркнул, что пандемия привела к серьёзным проблемам в значительном количестве стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо огромного числа заболевших и умерших от инфекции, президент РФ обеспокоен тревожными тенденциями в экономике и социальной сфере.

Как писал NEWS.ru, третья фаза испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» показывает, что её эффективность чрезвычайно высока. Об этом заявила глава департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина.