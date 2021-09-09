Путин заявил, что Зиничев исполнил свой долг до конца

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В Москве может увеличиться средняя стоимость квадратного метра в новостройках. Причину будущего роста цен специалисты видят в возросшей доли на столичном рынке квартир-студий. Об этом пишет Lenta.ru ссылаясь на слова заместителя директора департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерия Кочеткова.

Как объяснил специалист, чем меньше площадь квартиры, тем выше цена одного «квадрата», поэтому происходит увеличение цены в эквиваленте квадратного метра. В кризисные времена спрос на маленькие квартиры всегда растёт, а...