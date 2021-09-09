Путин заявил, что Зиничев исполнил свой долг до конца
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
14:31, 09 сентября 2021
Фото: АГН
Читайте нас в Google Новости
Президент Владимир Путин на заседании комитета «Победа» заявил, что руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека. До этого российский лидер объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС и о жертвах взрыва в Ногинске. Слова президента России приводит ТАСС.
Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека, — сказал Путин.
Тем временем сотрудники МЧС по всей России несут цветы в память о погибшем министре. На флаг ведомства повязана черная лента. Кадры публикует Telegram-канал РИА Новости.
Зиничев погиб 8 сентября, спасая режиссёра Александра Мельника. Трагедия произошла на озере Лама в районе заповедного плато Путорана.
Согласно официальной версии, министр стоял на скале вместе с режиссёром, который выбирал точку съёмки для фильма об учениях. Мельник поскользнулся и сорвался в воду. Пытаясь его спасти, Зиничев прыгнул за ним, но ударился о каменный выступ. Оба пострадавших умерли в вертолёте по пути в больницу.
Ранее сообщалось, что Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.