Путин заявил, что россияне должны чувствовать себя «соработниками»

Граждане должны чувствовать, что Россия двигается вперёд, а власти добиваются успеха, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным и его заместителями. По его словам, страна добивается результатов, когда люди ощущают себя «соработнииками». Об этом пишет РИА Новости.

Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперёд, что мы добиваемся успехов, — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что ориентиры предвыборных программ партий должны быть «тесно увязаны с нашими национальными целями развития».

Когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперёд, соработниками, тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов. Тогда, когда действуем как одна команда. Последовательно, динамично будем, как я уже сказал, вперёд двигаться, — заключил он.

Также Путин заявил, что главные враги России — это бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. Он призвал кабмин работать ещё более напряжённо и результативно.

Путин отметил, что в России ещё есть над чем работать. Он призвал вице-премьеров настроить свои команды на грамотное, оперативное и эффективное выполнение задач по всем направлениям в кабмине и ведомствах.