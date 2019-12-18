Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс России на мировом рынке зерна.
Выступая на прямой линии, глава государства напомнил, что СССР всегда был вынужден импортировать зерно и был одним из самых крупных покупателей этого продукта в мире. В настоящий момент Россия, напротив, является крупнейшим экспортёром зерна.
Мы обошли и Соединённые Штаты, и Канаду, — констатировал глава государства.
Ранее Владимир Путин подчеркнул вклад «отцов и дедов» в создание мощной страны, отметив, что в советское время было создано многое, чем может гордиться современная Россия.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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