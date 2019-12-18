https://static.news.ru/photo/0669daae-2249-11ea-bea7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс России на мировом рынке зерна.

Выступая на прямой линии, глава государства напомнил, что СССР всегда был вынужден импортировать зерно и был одним из самых крупных покупателей этого продукта в мире. В настоящий момент Россия, напротив, является крупнейшим экспортёром зерна.

Мы обошли и Соединённые Штаты, и Канаду, — констатировал глава государства.

Ранее Владимир Путин подчеркнул вклад «отцов и дедов» в создание мощной страны, отметив, что в советское время было создано многое, чем может гордиться современная Россия.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.