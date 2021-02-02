Путин заявил, что образование достойно прошло испытание пандемией

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в целом достойно проходит испытания, вызванные пандемией коронавируса. Это касается всех сфер, в том числе, и работы системы образования.

Не всё было гладко и идеально, но в целом наша система образования, вообще наша страна, на всех уровнях через испытания проходит достойно, — заявил Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020», которая проходила в режиме видеосвязи.

Глава государства подчеркнул, что труд учителя вызывает особое уважение, так как именно он помогает раскрыть таланты ученика и «заложить базовые ценности». И роль наставника в воспитании и образовании, по его словам, всегда будет оставаться «важнейшей и определяющей».

Путин также поблагодарил всех преподавателей страны за работу «в это сложное время» и подчеркнул, что понимает, какую дополнительную нагрузку они на себя взяли.

Российские учителя в больших городах, посёлках, сельских школах проявили себя с самой лучшей стороны, сделали то, что будет служить стране через годы, — резюмировал президент.

Как писал NEWS.ru, работой школ в России полностью удовлетворены лишь 28,5% родителей. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По статистике ведомства, в некоторых регионах показатели ещё меньше. В частности, в Ингушетии (6,6%), Магаданской области (9,4%), Москве (10,3%), Карелии (12,1%) и Удмуртии (13,3%). В свою очередь максимальные цифры наблюдаются в Новосибирской (59,5%), Курской (56%), Тамбовской (50,9%), Ульяновкой (47,2%) областях, а также в Татарстане (47,1%).

Качество школьного обучения большинство россиян (72%) всё же полностью устраивает. Прежде всего в Татарстане (92,4%), Севастополе (90,3%) и Чечне (89,3%). Однако у людей в некоторых регионах регулярность занятий и подготовка преподавателей вызывают вопросы. Так, минимум родителей, довольных учёбой детей, — в Сахалинской (49,2%) и Воронежской (50,1%) областях, Ингушетии (50,5%).

На негативное отношение родителей к школьному преподаванию повлияло и дистанционное обучение. Однако зачастую недовольство отцов и матерей вызвано тем, что они не готовы самостоятельно вкладываться в воспитание и образование ребёнка, полагают эксперты.