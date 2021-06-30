Путин заявил, что обороноспособность России превзошла многие страны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обороноспособность России по некоторым пунктам превзошла многие государства мира. Об этом он сказал в ходе прямой линии с россиянами.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства заметил, что российская обороноспособность действительно способна защитить граждан в случае угрозы. При этом Путин заметил, что возможности российского вооружения также превзошли возможности США.

Ранее посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов рассказал, что восстановление военной инфраструктуры в Арктике объясняется желанием обеспечить обороноспособность России.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса.

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