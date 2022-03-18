Путин заявил, что народ РФ объединён общей судьбой на своей земле

Российский лидер Владимир Путин заявил в ходе выступления на праздничном концерте в «Лужниках» в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, что многонациональный народ Российской Федерации объединён общей судьбой на своей земле. По его словам, это первые строчки Конституции страны и каждое слово, прописанное в ней, наполнено глубоким смыслом.

Мы — многонациональный народ Российской Федерации, объединённый общей судьбой на своей земле — это первые строчки основного закона России, Конституции, и каждое слово наполнено глубоким смыслом и имеет огромное значение, — заявил глава государства.

Путин также сообщил, что Крым надо было вытащить из того унизительного состояния, в котором он находился, не будучи в составе России.

Ранее были опубликованы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым президенту РФ доверяют 79,6% жителей страны. Показатель одобрения деятельности президента в период с 7 по 13 марта составил 77,2%.