Путин заявил, что Ельцин не передавал ему власть

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что его предшественник Борис Ельцин не передавал ему свой пост. Он объяснил, что занял должность по закону, так как был председателем правительства.

Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чём: в соответствии с нашим законом, Основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации, — сказал он.

Политик добавил, что до этого были и другие события. Так, он «в какой-то момент» возглавлял ФСБ и по просьбе Ельцина должен был стать секретарём Совета безопасности — структуры, которая «занимается уже на политическом уровне координацией от имени президента работой силовых структур». В связи с этим Путин должен был по поручению главы государства найти преемника на свою должность, но люди отказывались от этого поста.

Почему? Ситуация была в стране очень сложная, и брать на себя такую ответственность немногим хотелось, — подчеркнул президент.

Кроме того, когда Ельцин предложил Путину баллотироваться на пост, тот был не готов к этому. Тогда глава государства сказал: «Мы ещё к этому вернёмся, а вы подумайте».

В конечном итоге действительно Борис Николаевич ушёл в отставку, я стал исполняющим обязанности президента, но решение о том, кто должен возглавить Российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России, — заключил он.

Также он ответил на вопрос, есть ли люди, способные стать его преемником.

Ельцин досрочно сложил свои полномочия 31 декабря 1999 года. Его место занял Путин, который тогда занимал должность главы кабмина. Он победил на досрочных выборах главы государства в марте 2000 года.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса.

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