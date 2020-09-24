Путин: не хотелось бы снова возвращаться к ограничительным мерам

https://static.news.ru/photo/8122f940-fe5a-11ea-bc97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин отметил, что эпидемиологическая ситуация в России сейчас лучше, чем в ряде стран, где опять вводятся жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса.

Глава государства также подчеркнул, что не хотел бы возвращения к ограничительным мерам.

Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести, — отметил Путин во время видеоконференции с вновь избранными губернаторами.

Путин сказал, что борьба с коронавирусом ещё не завершена, нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую, в связи с этим особое внимание нужно уделить группам риска. Он добавил, что регионы должны разработать программы для защиты людей старшего поколения в период пандемии, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что все регионы РФ получили первые пробные партии вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V». Препарат выпущен для гражданского оборота, рассказали в пресс-службе Минздрава РФ 24 сентября 2020 года.

11 августа Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 августа заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, которую якобы уже опробовала на себе одна из его дочерей. Препарат «Гам-Ковид-Вак» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ), хотя разработка прошла лишь два из необходимых по международным стандартам трёх этапов испытаний, писал NEWS.ru.

По последним данным, в России за минувшие сутки зафиксировано 6595 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло 1 128 836, выздоровели 929 829, скончались 19 948 человек.