Путин затруднился назвать срок открытия границ Европы для россиян

https://static.news.ru/photo/71d86a84-bf7a-11ea-b4ee-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Виталий Савельев Фото: kremlin.ru

Сроки открытия границ стран Европы для россиян пока предсказать сложно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в ходе этой встречи будет обсуждаться ситуация в авиационной отрасли, сложившаяся в период пандемии.

Непонятно, что будут делать наши партнёры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, — цитирует ТАСС Путина.

Песков ранее пояснил, что вопрос авиаперевозок уже неоднократно поднимался на правительственном уровне, поэтому президент принял решение лично заслушать доклад Савельева.

Как писал NEWS.ru, российские авиакомпании сократили в мае международные перевозки на 99,5% по сравнению с маем 2019 года. Всего за месяц было перевезено 25,9 тысячи пассажиров. Кроме того, в мае также сократились внутренние перевозки — на 84,5%, до 923 тысяч пассажиров. В январе – мае авиакомпании перевезли 24,96 млн человек. В годовом выражении снижение перевозок достигло 44,6%.

Среди авиакомпаний лидерство по объёму перевозок занимает S7, снижение пассажиропотока у авиакомпании составило 75,7% (до 281 тысячи пассажиров). У «Аэрофлота» перевозки упали на 94%, до 305,6 тысячи, у «Ютэйр» сократились на 90,3%, до 67,2 тысячи пассажиров, в «Уральских авиалиниях» — на 94,9%, до 41,6 тысячи.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.