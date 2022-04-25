Путин: запросы граждан в прокуратуру не решаются годами

Президент РФ Владимир Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры России, в ходе которой призвал прокуроров подходить к жалобам граждан не формально и добиваться решения их проблем. Он поручил прокуратуре уделить повышенное внимание соблюдению законных прав и свобод граждан, включая социальные, пишет ТАСС.

Президент отметил , что за минувший год защитили социальные права более миллиона граждан, удалось вернуть долги по зарплате в размере около 20 млрд рублей. Однако множество проблем остались не решены до сих пор, в том числе и потому, что меры прокурорского реагирования не всегда эффективны в силу различных обстоятельств, включая финансирование и политику региональных или местных властей по тем или иным вопросам. Тем не менее, по его словам, работники прокуратуры должны добиваться решения проблемы по существу вместе с региональными командами и муниципалитетами, а также не должны бояться привлекать к решению проблем федеральные власти.

Есть проблемы, которые не решаются годами, - подчеркнул Путин.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что за последние 20 лет в прокуратуру России поступило более 80 млн обращений граждан, что говорит о высоком уровне доверия. По его словам, для устранения нарушений закона внесены 35 млн протестов, исков, представлений и других мер реагирования: прокуроры продолжают заниматься защитой трудовых и иных социальных прав граждан и обеспечением законности в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, экологии и других областях.