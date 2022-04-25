Путин: запросы граждан в прокуратуру не решаются годами

Президент РФ Владимир Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры России, в ходе которой призвал прокуроров подходить к жалобам граждан не формально и добиваться решения их проблем. Он поручил прокуратуре уделить повышенное внимание соблюдению законных прав и свобод граждан, включая социальные, пишет ТАСС.
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Есть проблемы, которые не решаются годами, - подчеркнул Путин.
Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что за последние 20 лет в прокуратуру России поступило более 80 млн обращений граждан, что говорит о высоком уровне доверия. По его словам, для устранения нарушений закона внесены 35 млн протестов, исков, представлений и других мер реагирования: прокуроры продолжают заниматься защитой трудовых и иных социальных прав граждан и обеспечением законности в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, экологии и других областях.