Путин запретил высаживать детей-безбилетников из транспорта

https://static.news.ru/photo/92c5d078-7682-11eb-b152-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, регулирующий ответственность за безбилетный проезд. Инициатива, в частности, запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Его разработали в Минтрансе РФ. Поправки внесут в ст. 20 Устава автотранспорта и городского наземного электротранспорта РФ. Он запрещает в принудительном порядке высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, говорится в постановлении. Кроме того, ФЗ разграничивает между федеральным центром и регионами РФ полномочия по регулированию процедур, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа. Также документ наделяет контролёров правом требовать у безбилетников документы.

Кроме того, Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за нарушение порядка работы НКО и физлиц, признанных иноагентами. Его текст опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Авторами инициативы выступили члены думской комиссии (во главе с её председателем Василием Пискарёвым) по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин подписал закон, кратно увеличивающий размер штрафов за неподчинение требованиям силовиков, в том числе во время митингов, а также за нарушение правил финансирования публичных мероприятий. Документ опубликован 24 февраля 2021 года на официальном портале правовой информации. Инициативу ещё 10 февраля приняла Госдума, а 17 февраля её одобрил Совфед. Взыскания за повторное неповиновение законным распоряжениям или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей полицейских, сотрудников Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях составят от 10 до 20 тысяч рублей.