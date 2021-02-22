Путин запретил высаживать детей-безбилетников из транспорта

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, регулирующий ответственность за безбилетный проезд. Инициатива, в частности, запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Его разработали в Минтрансе РФ. Поправки внесут в ст. 20 Устава автотранспорта и городского наземного электротранспорта РФ. Он запрещает в принудительном порядке высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых,
Кроме того, Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за нарушение порядка работы НКО и физлиц, признанных иноагентами. Его текст опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Авторами инициативы выступили члены думской комиссии (во главе с её председателем Василием Пискарёвым) по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин подписал закон, кратно увеличивающий размер штрафов за неподчинение требованиям силовиков, в том числе во время митингов, а также за нарушение правил финансирования публичных мероприятий. Документ опубликован 24 февраля 2021 года на официальном портале правовой информации. Инициативу ещё 10 февраля приняла Госдума, а 17 февраля её одобрил Совфед. Взыскания за повторное неповиновение законным распоряжениям или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей полицейских, сотрудников Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях составят от 10 до 20 тысяч рублей.