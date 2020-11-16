Путин: закрытие границ снизило контрабанду наркотиков в РФ на треть

https://static.news.ru/photo/69ade212-2802-11eb-a479-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Закрытие госграниц РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) позволило на треть снизить контрабанду наркотиков в РФ в первой половине 2020-го, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая 16 ноября заседание Совбеза России. Политик также потребовал жёстко и бескомпромиссно бороться с наркобизнесом.

Из-за пандемии в этом году практически все государственные границы в мире закрылись. Как следствие, в первом полугодии 2020 года — не было бы счастья, да несчастье помогло — контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть, — цитирует лидера ТАСС.

При этом он признал, что определённые результаты в борьбе с наркоманией в РФ есть. Глава государства заявил, что число официально зарегистрированных наркопотребителей в России сократилось более чем на четверть за десять лет. Но отметил, что цифры статистики не должны успокаивать.

По его словам, за девять месяцев текущего года правоохранительными органами выявлено более 144,5 тысячи наркопреступлений. Это фактически сопоставимо с аналогичным показателем прошлого года — было 145 тысяч. При этом из незаконного оборота изъято почти 18 тонн наркотических и психотропных веществ.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили и накрыли в частном доме, находящемся на территории Владимирской области, подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков. На месте силовики нашли тонну запрещённых веществ синтетического происхождения. В продаже наркотиков через Сеть подозреваются трое мужчин. Все они задержаны с поличным, сообщили представители ЦОС ФСБ.