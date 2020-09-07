Путин заинтересовался ходом ликвидации паводка в Тулуне

https://static.news.ru/photo/473657fa-f1c0-11ea-be62-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин собирается выяснить во время телемоста с Иркутской областью, как в регионе идёт ликвидация последствий прошлогоднего паводка в Тулуне. Политик попросил отчитаться по выплатам компенсаций пострадавшим.

Сегодня проверим, как на месте реализуются принятые решения; заслушаем доклады представителей различных уровней власти; посмотрим, как построены и реконструированы несколько запланированных к реконструкцию и возведению объектов, — цитирует руководителя государства РИА Новости.

В ходе мероприятия доклады представят врио руководителя Иркутской области Игорь Кобзев, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава Минстроя Владимир Якушев, а также директор местной школы, главврачи больниц, индивидуальные предприниматели и другие.

Летом 2019 года в Иркутской области в результате двух разрушительных паводков погибли 26 человек, в 135 населённых пунктах были подтоплены 11 тысяч домов, 1,3 тысячи зданий смыло потоком воды, около 7 тысяч строений признали подлежащими сносу. Среди населённых пунктов сильнее всего пострадал город Тулун. Глава государства в июне – сентябре прошлого года трижды посещал Иркутскую область в связи с паводками, в том числе дважды приезжал в Тулун.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несколько десятков домов смыло течением реки Китой после продолжительных ливней, обрушившихся на Иркутскую область. Кроме того, подтопленными оказались около двухсот домов, стоящих в отдалении от берега реки. Таким образом, пострадали пятьсот семей.

Уточняется, что дома находятся на территории садоводства, но во многих из них люди живут круглый год. По словам местных жителей, ситуация с подтоплениями повторяется каждый год, для её предотвращения требуются защитные береговые ограждения.