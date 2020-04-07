Путин задумался о перепрофилировании производств под медизделия

Президент Владимир Путин поручил министру промышленности и торговли изучить возможность перепрофилировать промышленные предприятия на выпуск медицинских изделий. Он считает, что в регионах много подходящих производств.
Он попросил главу ведомства представить широкие предложения по этому вопросу,
Особенно в регионах достаточно предприятий, которые можно перепрофилировать и сделать это достаточно быстро и оперативно, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым временно разрешить на период пандемии производство медицинских масок и дезинфицирующих средств без лицензии.
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