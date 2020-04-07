Путин задумался о перепрофилировании производств под медизделия

https://static.news.ru/photo/b6d4f8b8-78e5-11ea-882a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил министру промышленности и торговли изучить возможность перепрофилировать промышленные предприятия на выпуск медицинских изделий. Он считает, что в регионах много подходящих производств.

Он попросил главу ведомства представить широкие предложения по этому вопросу, передаёт ТАСС. В том числе необходимо отчитаться об имеющихся резервах.

Особенно в регионах достаточно предприятий, которые можно перепрофилировать и сделать это достаточно быстро и оперативно, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым временно разрешить на период пандемии производство медицинских масок и дезинфицирующих средств без лицензии.