Путин зачитал самое длинное новогоднее поздравление

https://static.news.ru/photo/b6d8cb42-4b66-11eb-b3ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны.

Первым поздравление увидели жители Камчатки, где уже наступила полночь.

В этом году обращение президента продлилось шесть минут и стало самым длинным из подобных выступлений.

Путин пожелал жителям России в наступающем 2021 году крепкого здоровья, веры, надежды и любви. Он поблагодарил россиян за единение, которое позволяет сохранять чувство локтя и помогает РФ быть одной большой семьёй. Российский лидер предложил россиянам помечтать о самом светлом — о мире и благополучии, счастье и радости для всех, кто рядом и кто дорог. Президент добавил, что желает всем гражданам страны крепкого здоровья, веры, надежды и любви.

Кроме того, Путин назвал уходящий 2020 год трудным для всех россиян. Он напомнил, что год назад, встречая 2020-й, люди ждали положительных перемен и не могли представить себе предстоящие испытания.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил жителей России с наступающим Новым годом и Рождеством. Как отметил председатель правительства, впереди ожидает время новых дел, интересных проектов и достижений.

Он пожелал россиянам крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего. По словам премьера, Новый год и Рождество — главные и любимые праздники, наполненные встречами с родными и близкими, незабываемыми мгновениями и атмосферой счастья, писал NEWS.ru.