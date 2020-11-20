Путин: забвение итогов Нюрнберга ударит по безопасности на планете

https://static.news.ru/photo/49cc0c24-2b10-11eb-b254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Забвение решений Нюрнбергского трибунала, попытка их расшатывания является ударом по безопасности на всей планете. Долгом мирового сообщества является отстаивание приговоров суда народов, считает президент России Владимир Путин.

Нюрнбергский процесс стартовал ровно 75 лет назад — 20 ноября 1945 года в одноимённом городе Германии. Завершился 1 октября 1946 года. На скамье подсудимых оказались 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство Третьего рейха. Все 403 слушания проходили в закрытом режиме. Их широко освещала мировая пресса, радиостанции вели прямой эфир. 12 фигурантов приговорили к смертной казни через повешение. Остальным назначили длительные или пожизненные сроки в местах лишения свободы.

Долг всего мирового сообщества — стоять на страже решений Суда народов, потому что речь идёт о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права. Они и сегодня остаются прочной, надёжной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать — это удар по обеспечению безопасности на всей планете, — цитирует Путина РИА Новости. С такими словами лидер обратился к участникам форума «Уроки Нюрнберга».

Президент РФ добавил, что желание реабилитировать и героизировать нацистских преступников и их сообщников является бессовестным и лживым.

Нюрнбергский процесс оправдал все ожидания времени, и Россия готова напомнить миру о решениях Международного военного трибунала, учреждённого странами антигитлеровской коалиции. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер СФ с сожалением отметила, что 75 лет спустя в некоторых странах не просто начинается, а уже вовсю и неприкрыто идёт героизация пособников нацистов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала ужесточить ответственность за реабилитацию нацизма в Интернете. Соответствующие документы с изменениями в УК и КоАП опубликовали в базе данных парламента.

Инициатива подразумевает за отрицание приговоров Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложной информации о деятельности Советского Союза во время Второй мировой войны в Сети штраф от 100 до 500 тысяч рублей или пятилетние принудительные работы, либо лишение свободы на такой же срок.