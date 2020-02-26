https://static.news.ru/photo/ff758cfa-88c6-11e9-9de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Президент Владимир Путин поддержал предложение наделить Конституционный суд правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов в России.

По словам главы государства, это напрямую «связано с защитой нашего суверенитета и с пресечением попыток вмешательства в наши внутренние дела». Об этом Путин заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституции, передаёт ТАСС.

Ранее российский лидер одобрил идею закрепить в Конституции особое отношение к детям.

Как ранее писал NEWS.ru, большая часть изменений, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касаются социального блока и вопроса суверенитета государства. В настоящее время рабочей группе поступило около 900 предложений о поправках в Основной закон.