Путин выступил против «кампании навязывания» вакцинации

Нельзя никого запугивать и заставлять прививаться от коронавирусной инфекции. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

По мнению лидера страны, стимулы к вакцинации от ковида можно и нужно создавать, однако это не должно быть «кампанией навязывания» прививок. В связи с этим Путин рассказал о необходимости проводить с гражданами разъяснительной работы по вопросам вакцинации.

Президент заявил о наличии общенационального прививочного календаря, в котором обозначено всё, что относится к обязательным прививкам. Вторая часть вводится по решению глав субъектов федерации в случае резкого обострения ситуации и по отдельным категориям граждан.

В январе текущего года президент страны Владимир Путин призвал граждан перейти к массовой вакцинации всего населения страны против COVID-19 уже со следующей недели. Он заявил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире. При этом он отметил, что необходимо выяснить, как препарат будет работать в условиях появления новых штаммов заболевания.