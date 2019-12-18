https://static.news.ru/photo/f53362ae-224e-11ea-bdb5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работу правоохранительных органов необходимо совершенствовать, но проводить «чистки» в рядах силовиков не стоит, заявил глава РФ Владимир Путин во время общения с журналистами.

Также политик прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По его словам, от работы в МВД отстранили несколько человек после инцидента с корреспондентом. Против них возбудили уголовные дела.

Они все уволены из органов Министерства внутренних дел РФ и против них, против всех, возбуждены уголовные дела, — цитирует лидера NEWS.ru.

При этом он заявил, что решение засекретить эти материалы действительно было принято, так как в ходе расследования появляются вопросы, которые касаются организации оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой.

Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков 7 июня. Через четыре дня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении преследования в отношении журналиста. После этого своих должностей лишились два генерала — глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.

Ранее глава государства высказался о награждении Рамзана Кадырова и его отца Ахмад-Хаджи званиями Героев России. По словам российского лидера, просто так подобные звания никому не присваивают.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.