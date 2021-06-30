Путин высказался против лишения россиян имеющихся льгот

Россиян нельзя лишать тех льгот, которые они уже имеют. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе "Прямой линии".

Таким образом глава государства ответил на вопрос жителя Омска, который пожаловался на то, что лишился звания ветерана труда, поскольку местные власти его отменили. Путин подчеркнул, что не поддерживает это решение.

Он отметил, что с подобными проблемами жители регионов сталкиваются нередко. По словам президента, руководителям необходимо внимательно отнестись к этому.

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Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты. Причём выдавать его хотят в виде именного сертификата, дабы пресечь попытки нецелевого расходования средств. Эксперты сочли данную инициативу популистской.