Путин высказался по поводу безработицы в России

https://static.news.ru/photo/c2fb2210-66c5-11eb-8c63-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам президента РФ Владимира Путина, ситуация с безработицей по итогам 2020 года оказалась лучше ожидаемой. Также российский лидер призвал довести до логического завершения предложения правительства по расширению программы поддержки занятости.

Во время встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым Владимир Путин поинтересовался, как складывается ситуация на рынке труда. Министр сообщил, что сейчас дополнительно поддерживаются пострадавшие отрасли, малый и средний бизнес, готовятся предложения по расширению программы профессионального обучения и поддержке предприятий, которые готовы участвовать в ней.

Нужно довести эти предложения до логического завершения, чтобы весь этот инструментарий был готов к применению, если это потребуется, — цитирует ТАСС комментарий президента.

Также Путин потребовал от Решетникова быстрее проработать возможные меры поддержки самозанятых, так как это — «сектор, пострадавший прежде всего от пандемии».

Как писал NEWS.ru, ранее Владимир Путин сообщил о постепенном улучшении ситуации с безработицей в России и заявил о необходимости добиться полного восстановления рынка труда к концу 2021 года. В ходе совещания по экономическим вопросам он подчеркнул, что пройти непростой год пандемии с минимальными осложнениями ситуации с безработицей удалось благодаря мерам поддержки экономики, малого и среднего бизнеса. По его словам, после максимума в 6,4% в августе безработица снизилась до 6,3% в октябре, а в ноябре — уже до 6,1%. Однако это по-прежнему высокий уровень, примерно на полтора процентных пункта выше, чем в 2019 году.

В России за полтора месяца число официально зарегистрированных безработных сократилось на 400 тысяч человек. Так, на 1 декабря 2020 года количество безработных в стране составляло 3,1 млн человек. По состоянию на 15 января официально этот статус имеют 2,7 млн человек.