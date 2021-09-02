Путин высказался о возможном уходе Лаврова и Шойгу в Госдуму

Президент Владимир Путин будет сожалеть, если главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу решат перейти на работу в Госдуму после предстоящих парламентских выборов. В этом глава государства признался в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Жалко. Они на своём месте, хорошо работают, — заявил президент.

В то же время Путин отметил, что окончательное решение о том, будут ли они менять место работы, Лавров и Шойгу должны принять сами.

По словам Путина, его попросили, чтобы министры возглавили предвыборный список единороссов, «демонстрируя, что всё, что делает партия „Единая Россия“, реально воплощается в жизнь в том числе усилиями этих людей».

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В эти же дни россияне будут выбирать глав девяти субъектов и депутатов 39 региональных парламентов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что конкурс на мандат по всем видам выборов в 2021 году составляет более 13 человек. Она также отметила, что сейчас ужесточились требования к кандидатам в депутаты. Сами партии, кандидаты видят, что они по разным причинам то или иное требование не могут выполнить, сами забирают документы и снимаются с выборов.