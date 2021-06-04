Путин высказался о своей возможной блокировке в Интернете

https://static.news.ru/photo/fd29f8b6-c544-11eb-ab89-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что для него самое важное — это доверие российского народа и ему «плевать», что его могут заблокировать в Интернете. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Таким образом Путин ответил на вопрос модератора Петербургского международного экономического форума, не боится ли он санкций после своих слов о штурме Капитолия. В США это болезненная тема.

Во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо. Вы, видимо, невнимательно слушали. Во-вторых, я не даю оценок самому событию, я говорю о том, что за этим последовало, а в-третьих, плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует, — цитирует агентство ответ президента.

Инцидент произошёл 6 января. Толпа сторонников действующего на тот момент президента США Дональда Трампа разгромила американский Капитолий и временно помешала утверждению выборов главы государства, на которых победил оппонент Трампа Джо Байден. В связи с этим Трампу был объявлен импичмент в палате представителей, однако в сенате президента оправдали.

Ранее стало известно, что по делу о захвате Капитолия США задержан первый военнослужащий на действительной службе. Это произошло через четыре месяца после произошедших событий, сообщает Министерство юстиции страны. Задержанный — майор Кристофер Уорнагирис, ему 40 лет. Задержание произошло в Виргинии. Майору предъявлены федеральные обвинения в нападении на стражей порядка и воспрепятствовании правоохранительным органам.