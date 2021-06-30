Путин высказался о «пандемийном» сговоре мировых лидеров

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии высказался о слухах, согласно которым мировые лидеры состояли в сговоре по поводу пандемии коронавируса. Во время разговора с россиянами глава государства назвал такие домысли чушью.

Я чего только ни слышал: что ничего нет, на самом деле никакой эпидемии не существует. Я смотрю иногда на то, как люди говорят, вроде взрослые люди, образованные, не знаю, откуда берут, что <...> во всём мире руководители стран сговорились, — возмутился Путин.

Он выразил удивление тем, что многие граждане не понимают, что происходит в мире. По его словам, на текущий день жители земного шара вынуждены жить в мире огромных противоречий.

Взяли, собрались и сговорились — ну это же чушь! — добавил президент.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время прямой линии сообщил о высоком росте преступлений в сфере мошенничества. Отвечая на вопрос касательно того, как злоумышленники обманывают пожилых людей, глава государства назвал мошенников подонками.

NEWS.ru ведёт текстовую трансляцию прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.