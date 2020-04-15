Путин высказался о ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/a131a774-7f1e-11ea-94ec-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл совещание с кабмином. В начале заседания он прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.

На данный момент в России зафиксировано 24 490 случаев коронавирусной инфекции. От болезни выздоровели 1 986 граждан. Скончались 198 человек. В столице число заболевших составляет 14 776 человек.

Впервые глава государства обратился к россиянам из-за пандемии коронавируса 17 марта 2020 года. Президент заявил, что несмотря на высокий уровень риска ситуация находится под полным контролем. Он также отметил оперативные действия властей.

Как ранее информировал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сведения по поводу обращения Путина к россиянам.