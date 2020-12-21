Путин высказался о работе системы здравоохранения РФ во время пандемии

https://static.news.ru/photo/c12ca4ba-42b5-11eb-96f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал работу российской системы здравоохранения в период пандемии коронавируса. По его словам, не обошлось без проблем, но в целом реакция на вызов была быстрой.

Телеканал «Россия 1» показал, как глава государства накануне большой пресс-конференции общался с волонтёрами, которые помогали в подготовке мероприятия. Он ответил на рассказ одной из девушек о том, что она, являясь медиком, оказывала помощь пациентам с коронавирусом у них на дому.

Этим мы реально можем гордиться. Во-первых, такими специалистами, как вы. Во-вторых, тем, что наша система здравоохранения смогла не без проблем, но достаточно быстро отреагировать на вызов, с которым столкнулась страна, — сказал президент.

Как писал NEWS.ru, по данным на утро 20 декабря, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 28 948 жителей РФ. Впервые за две недели суточная заболеваемость по стране приблизилась к рекордной. 6 декабря было зафиксировано 29 039 случаев заражения коронавирусом — это пока был единственный раз, когда за сутки число заболевших россиян превысило 29 тысяч.

Общее количество случаев заболевания выросло до 2 848 377 за всё время пандемии. Выздоровело 2 275 657 пациентов, болезнь унесла жизни 50 858 человек.

15 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, все субъекты приступили к вакцинации людей. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Сейчас правительство получило логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.