Путин высказался о несогласованных акциях в России

https://static.news.ru/photo/f8166cca-5f09-11eb-af5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане имеют право выражать свою точку зрения, но это следует делать в рамках закона. Об этом заявил президент Владимир Путин, комментируя прошедшие 23 января несанкционированные акции.

Выходящее за рамки закона — опасно, это уже приводило к раскачке общества, от которой страдают все, — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин также добавил, что к участию в подобных акциях нельзя привлекать несовершеннолетних.

17 января после возвращения из Германии в аэропорту был задержан оппозиционер Алексей Навальный. Во ФСИН пояснили, что имея условный срок, он не исполнял требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок на реальный. Суд арестовал оппозиционера на 30 суток.

23 января во многих городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в числе задержанных около 300 несовершеннолетних, самому младшему из которых девять лет.

Как писал NEWS.ru, по итогам протестов возбуждено 23 уголовных дела. Это статьи за насилие в отношении представителей власти, перекрытие дорог, хулиганство, призывы к массовым беспорядкам, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и даже за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Кроме этого, власти обещали провести проверки в отношении сотрудников ОМОНа, которые избивали митингующих или случайных прохожих.