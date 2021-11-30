Путин выразил тревогу из-за демографического спада в России

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Сокращать срок ревакцинации для вакцины «Спутник V» из-за «омикрон»-штамма не придётся, вакцина даёт больший спектр антител, чем другие препараты, а антиген вряд ли резко изменится. Об этом заявил директор НИЦ эпидемилогии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передаёт РИА Новости.

«Спутник V» даёт больший спектр антител, чем другие вакцины, поэтому думаю, что нам не придётся это делать. Кроме того, навряд ли антиген резко изменится, — цитирует его агентство. Ранее глава...