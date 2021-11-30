Путин выразил тревогу из-за демографического спада в России
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
15:15, 30 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Президента России Владимира Путина особенно тревожит демографический спад в стране. Эта проблема, по его мнению, приобрела системообразующий характер. Об этом глава государства заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет!», который транслирует телеканал «Россия 24».
Президент считает, что демографическая проблема станет основной для государства на ближайшие 10 лет.
У нас два естественных спада было — во время ВОВ и после развала СССР. Равнозначный уровень падения рождаемости. В 1999 году он был самый низкий — 1 млн 200 тыс. Эта проблема приобрела системообразующий и экономический характер. В связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда — у нас 80 млн — потери составляют примерно 1,2 п. п. в год, — уточнил глава государства.
Ранее Владимир Путин заявил, что власти России обязаны работать изо всех сил, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере. Политик отметил необходимость развивать экономику, социальную сферу, здравоохранение, образование и укреплять традиционные ценности.
Главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале отреагировала на это заявление, призвав Путина решить демографическую проблему путём инкорпорации в состав российского гражданства русских из ближнего зарубежья.
Предлагаю элегантное решение этой системообразующей проблемы. Забрать наших домой. Можно и с территорией, — написала она.
14 сентября уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова отметила, что важно расширять меры социальной поддержки семей с детьми, в особенности малообеспеченных.