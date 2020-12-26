Путин выразил соболезнования в связи со смертью разведчика Джорджа Блейка

https://static.news.ru/photo/f1b68436-4772-11eb-871e-fa163e074e61_660.jpg Джордж Блейк Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким легендарного советского разведчика Джорджа Блейка в связи с его кончиной.

Полковник Блейк был настоящим профессионалом — особой жизненной закалки и мужества. За годы трудной, напряжённой работы он внёс неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете, — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Джордж Блейк (Георгий Иванович Блейк) скончался в возрасте 98 лет. Разведчик родился в Роттердаме. Он служил в британском MI6, где занимался вербовкой агентов в Восточной Европе. В момент разделения двух Корей Блейк работал в британском посольстве в Сеуле. Разведчик три года провёл в плену в Северной Корее, во время которого он добровольно изменил свои убеждения и стал коммунистом. После этого он стал работать на советскую разведку.

Блейк передавал огромное количество информации о разведчиках MI6, завербованных в Европе, в СССР. В 1959 году его разоблачил польский разведчик-перебежчик Михал Голеневский (умер в 1993 году), перешедший на сторону ЦРУ. В 1961 году Блейка осудили на 42 года, но в 1965 году он сумел бежать и тайно перебрался в СССР, где начал новую жизнь и преподавал в академии Службы внешней разведки.

В 1990 году Блейк написал автобиографию «Иного выбора нет», где подчеркнул, что остаётся убеждённым коммунистом. В канун своего 95-летия разведчик заявил, что сделал верный выбор в жизни, писал NEWS.ru.