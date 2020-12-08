Путин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Шапошникова

https://static.news.ru/photo/5962deae-39ef-11eb-84d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала авиации СССР, заслуженного военного лётчика России Евгения Шапошникова. Он отметил его личный вклад в «обеспечение обороноспособности и национальной безопасности государства». Шапошников скончался 8 декабря на 79-м году жизни.

Маршал авиации Шапошников посвятил себя ратному делу, служению Отечеству. Он был профессионалом высочайшего класса, волевым, энергичным, принципиальным человеком, — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент также подчеркнул, что память о последнем маршале СССР навсегда сохранится в сердцах его родных, однополчан, товарищей и сослуживцев.

Похороны пройдут на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах.

Как писал NEWS.ru, 25 ноября у маршала диагностировали коронавирус и пневмонию, его госпитализировали в московскую больницу, подключили к ИВЛ, а 5 декабря его состояние ухудшилось.

Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области, окончил Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков им. С. И. Грицевца, Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина, Военную академию Генштаба ВС СССР. Он служил в ВВС СССР лётчиком-истребителем, был командиром звена в Прикарпатском военном округе, затем работал на различных управляющих должностях.

Пост министра обороны СССР Евгений Шапошников занимал с 23 августа по 26 декабря 1991 года. В 1991 году ему присвоили звание маршала авиации, с февраля 1992 года назначили главнокомандующим ВС СНГ. В 1995 году Шапошников возглавил «Аэрофлот», в марте 1997-го стал помощником президента РФ по вопросам развития авиации и космонавтики. В начале 2000-х работал советником гендиректора ОАО «Компания „Сухой“», позже вошёл в совет директоров ЗАО «Гражданские самолёты Сухого».