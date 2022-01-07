Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Квашнина

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Героя РФ, генерала армии Анатолия Квашнина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. По его словам, глава государства высоко ценил его профессиональные качества. Экс-начальник Генштаба Вооружённых сил РФ умер в возрасте 75 лет после заражения коронавирусом.

Владимир Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным, всегда высоко ценил его профессиональные качества и геройский дух, — рассказал Песков.

Ранее стало известно, что Квашнин умер от инфаркта в Главном военном клиническом госпитале им. академика Н. Н. Бурденко. Он месяц лежал с коронавирусом. Накануне его собирались готовить к операции.

Квашнин возглавлял Генштаб с 1997 по 2004 год. До 2010-го он являлся полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе. Также входил в Совет безопасности РФ.

Свои соболезнования близким Квашнина ранее выразил глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что военачальник пользовался большим авторитетом среди соратников за честность и принципиальность.