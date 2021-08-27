Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Казахстане

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью людей в результате взрывов боеприпасов в воинской части. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области, — говорится в тексте телеграммы.

Путин также попросил передать слова сочувствия о поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

По меньшей мере 10 взрывов прогремели на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Казахстане вечером 26 августа. В результате, по последним данным, погибли 13 человек и пострадали ещё 98. Около 50 из них — сотрудники МЧС.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием. Жители окрестных населённых пунктов эвакуированы. Токаев объявил 29 августа днём траура по жертвам трагедии.