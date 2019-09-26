https://static.news.ru/photo/c0953070-9df3-11e9-b67c-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин выразил жене бывшего президента Франции Жака Ширака — Бернадетт Ширак — соболезнования в связи со смертью политика. Он отметил, что искренне восхищён интеллектом и обширными знаниями покойного лидера Пятой республики, передаёт пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что на посту президента республики Ширак снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель, последовательно защищавший интересы своей страны, — говорится в сообщении.

Ширак, руководивший страной с 1995 по 2007 год, умер 26 сентября текущего года в окружении семьи. Ему было 86 лет. Нынешний президент Франции — Эммануэль Макрон — должен был отправиться в город Родез для обсуждения пенсионной реформы. Но он отменил поездку в связи со смертью государственного деятеля.

Ранее News.ru сообщал, что российский журналист Михаил Гусман вспомнил свои беседы с ушедшим из жизни экс-главой Пятой республики Жаком Шираком. По его словам, политик, у которого он два раза брал интервью, являлся большой личностью.