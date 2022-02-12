Путин выразил соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями семье и близким скончавшейся сегодня ночью актрисы Зинаиды Кириенко. Он отметил, что смерть народной артистки РСФСР — огромная утрата для отечественной киноиндустрии и культуры в целом. Текст послания размещён на сайте Кремля.

Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделённой ярким талантом и душевной щедростью. Её уход — большая, невосполнимая утрата для кинематографа, отечественной культуры, — пишет президент.

Путин также подчеркнул, что творческое наследие Кириенко останется навеки, а вся страна навсегда запомнит её роли.

Любимая многими артистка ушла из жизни в ночь на 12 февраля. За несколько дней до этого артистка была госпитализирована с подозрением на коронавирус. В больнице врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт. Известно, что из-за диагностированных заболеваний актриса была частично парализована.

Прощание с Кириенко пройдёт во вторник, 15 февраля, в Большом зале Дома кино в 11 часов. Похоронят же её на Троекуровском кладбище.