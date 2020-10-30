Путин выразил соболезнования Эрдогану из-за землетрясения в Измире

https://static.news.ru/photo/d8757d40-1ad3-11eb-8097-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин направил своему турецкому коллеге телеграмму, в которой выразил слова поддержки и сочувствия семьям жертв мощных подземных толчков в провинции Измир. Послание опубликовано на сайте Кремля.

В связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир, примите глубокие соболезнования. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия, — написал Путин.

Жертвами землетрясения на западе Турции стали уже по меньшей мере 12 человек. Пострадали в результате подземных толчков магнитудой 6,6 по последним данным 419 человек. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. В результате стихийного бедствия разрушены 20 зданий, а кадры обрушений разлетелись по соцсетям.

Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили их магнитуду в 6,9. После этого главы МИД Турции и Греции Мевлют Чавушоглу и Никос Дендиас провели телефонный разговор. Министры пообещали друг другу взаимную помощь.

Как писал NEWS.ru, Азербайджан предложил помощь Турции из-за землетрясения.