Путин выразил соболезнования близким умершего журналиста Лысенко

Российский президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким журналиста и главы АНО «Общественное телевидение России» Анатолия Лысенко, который ушёл из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.
О смерти Лысенко
С апреля 1987 года Лысенко руководил программой «Взгляд». С 13 июля 1990 года по 1996-й он был гендиректором Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.
В конце 1990-х Лысенко занимал должность председателя комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации правительства Москвы, участвовал в создании телеканала «ТВ Центр». Должность главы АНО «Общественное телевидение России» он занимал с 2012 года.
Ранее кончину тележурналиста прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала Лысенко легендой телевизионной журналистики.