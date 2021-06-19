Путин выразил соболезнования близким умершего журналиста Лысенко

https://static.news.ru/photo/caaeacfa-d1bb-11eb-b3be-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким журналиста и главы АНО «Общественное телевидение России» Анатолия Лысенко, который ушёл из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

О смерти Лысенко стало известно в воскресенье, 20 июня.

С апреля 1987 года Лысенко руководил программой «Взгляд». С 13 июля 1990 года по 1996-й он был гендиректором Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

В конце 1990-х Лысенко занимал должность председателя комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации правительства Москвы, участвовал в создании телеканала «ТВ Центр». Должность главы АНО «Общественное телевидение России» он занимал с 2012 года.

Ранее кончину тележурналиста прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала Лысенко легендой телевизионной журналистики.