Путин выразил надежду на возвращение к нормальной жизни после пандемии

Президент России Владимир Путин считает, что жизнь должна вернуться в нормальное русло после того, как удастся победить пандемию COVID-19. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот, проходившей в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Он добавил, что без налаживания сотрудничества решить эту и другие проблемы не получится.

Ну когда-нибудь эта зараза должна нас оставить, когда-то мы её должны победить, жизнь должна вернуться в нормальное русло, — сказал Путин.

По его словам, «коварная инфекция далеко не побеждена» и справиться с ней в одной отдельно взятой стране, конечно, не получится. К сожалению, на практике всё происходит по-другому, считает он.

В ходу термин «вакцинный национализм», который, увы, отражает реальное положение дел не только на коммерческом рынке, но и в вопросах оказания содействия нуждающимся странам, — резюмировал Путин.

По словам президента, Россия заинтересована в успешной работе дипломатов и готова им содействовать. Не наладив сотрудничества, не получится решать сложные глобальные проблемы, добиваться успехов ни в борьбе с изменениями климата, ни в противодействии терроризму, ни в обеспечении устойчивого развития.

Ранее Путин рассказал, как он видит «идеальный мир», в котором хотел бы жить. По его словам, в нём человечество не наносило бы вред окружающей среде.