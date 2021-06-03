Путин выбрал трёх кандидатов на пост судьи в ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/8b7ef570-c474-11eb-9052-96000091f725_660.jpg Михаил Лобов Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Президент Владимир Путин выбрал кандидатов на пост судьи Европейского суда по правам человека от России. Об этом сообщает руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Президент России представил трёх кандидатов в судьи ЕСПЧ от России Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Ими стали: Андрей Бушев — преподаватель на юридическом факультете СПбГУ, он известен как судья, рассматривавший дело ЮКОСа против России; Михаил Лобов — сотрудник аппарата Совета Европы с 1997 года, с 2014 года возглавляет департамент политики и сотрудничества в области прав человека в Генеральном директорате прав человека и верховенства права СЕ; Наталья Павлова — судья коллегии по экономическим спорам Верховного суда.

ПАСЕ позже выберет одного из трёх кандидатов на пленарном заседании, перед этим каждый из них пройдет собеседование с её представителями. Заседание должно состояться в конце июня.

26 мая Путин своим указом освободил от должности предыдущего представителя России в ЕСПЧ Михаила Гальперина. До этого, в марте 2021 года президент согласился с предложением генерального прокурора Игоря Краснова передать полномочия представлять страну в ЕСПЧ Генпрокуратуре.

Адвокат ранее рассказывала NEWS.ru о существующем риске при смене представителя России в ЕСПЧ.