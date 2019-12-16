Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, который предполагает введение штрафов до пяти миллионов рублей для признанных «иностранными агентами» СМИ и юрлиц, учреждённых такими изданиями.
Административные меры будут применяться, если власти посчитают, что организация нарушает порядок предусмотренных для неё действий, следует из документа,
Физические лица при повторном нарушении смогут получить штраф до 50 тысяч рублей, должностные — до 100 тысяч, юридические — до миллиона. Если нарушение считается «грубым» — к возможным наказаниям для граждан добавляется административный арест на срок до 15 суток, а штрафы увеличиваются вдвое (для юрлиц — до пяти миллионов).
Президент России Владимир Путин 2 декабря
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