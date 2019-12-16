https://static.news.ru/photo/3e83aa78-2005-11ea-a7b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, который предполагает введение штрафов до пяти миллионов рублей для признанных «иностранными агентами» СМИ и юрлиц, учреждённых такими изданиями.

Административные меры будут применяться, если власти посчитают, что организация нарушает порядок предусмотренных для неё действий, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Физические лица при повторном нарушении смогут получить штраф до 50 тысяч рублей, должностные — до 100 тысяч, юридические — до миллиона. Если нарушение считается «грубым» — к возможным наказаниям для граждан добавляется административный арест на срок до 15 суток, а штрафы увеличиваются вдвое (для юрлиц — до пяти миллионов).