Путин встречает Рождество в храме Московского Кремля

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в рождественскую ночь прибыл на богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля, передает РИА Новости. Глава государства традиционно приезжает на Рождество в один из российских регионов.

Чаще всего он встречал рождество в Ново-Огарево в Подмосковье.

Храм в Благовещенском соборе Кремля был домовой церковью русских великих князей и царей на протяжении столетий.

В документах XVI-XVII веков его называли «храмом на государевом дворе», «на сенях», «на переходах», так как здание входило в комплекс великокняжеского, а затем царского дворца, состоявшего из отдельных палат. Настоятель Благовещенского собора традиционно являлся духовником царя.

Ранее в ходе Рождественской проповеди Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться «за тех, кто сегодня страдает, за братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры». Он также призвал помолиться «от всей души» за родных, близких, за себя и Родину. Он назвал «дьявольскими искушениями» гонения на прихожан Украинской православной церкви.