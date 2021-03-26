Путин вспомнил о падении с лошади

https://static.news.ru/photo/b2a33c02-8e3b-11eb-88c2-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что в прошлом учился верховой езде и однажды упал с лошади.

Глава государства вспомнил о неприятном инциденте в ходе онлайн-заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Помню, как я учился. Сейчас редко удаётся, но меня один раз снимали, я тренировался. И так получилось, что лошадь перед барьером встала, и я сделал такой кульбит. Ну потому что реально — кульбит, — поделился президент.

Одна из участниц мероприятия, директор Краснодарского ипподрома Юлия Олейник отметила, что Путин тогда прошёл «боевое крещение». Президента эта реплика заставила рассмеяться.

Вот-вот, примерно так, — согласился Путин.

Президент признался, что в месте падения были опилки, поэтому приземляться было «достаточно комфортно». Путин добавил, что велел личному оператору, снявшему инцидент, сохранить эту запись, хотя тот сразу вознамерился стереть её.

Как писал NEWS.ru, президент РФ в ходе онлайн-заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» допустил, что может стать видеоблогером.