Путин вручил золотые звёзды Героям Труда

https://static.news.ru/photo/20e4a4a0-ac9a-11ea-880a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на Поклонной горе в Москве наградил Героев Труда Российской Федерации. С начала пандемии коронавируса это была первая очная церемония с участием президента и приглашённых лиц.

Золотые звёзды Героев Труда в этом году вручили худруку Малого театра Юрию Соломину, главе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю, управляющему директору Улан-Удэнского авиазавода Леониду Белых и оператору поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александру Моторину, передаёт ТАСС.

Церемонию награждения Героев Труда обычно приурочивают к 1 Мая, однако в этом году её отложили из-за пандемии.

Согласно президентскому указу, Герою Труда РФ вручают золотую медаль в форме звезды и грамоту, а на его малой родине устанавливают бронзовый бюст с соответствующей надписью.

Как писал NEWS.ru, ранее Владимир Путин поздравил с Днём России граждан страны и соотечественников за рубежом, а также «всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом». Глава государства подчеркнул, что «для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных морей до Севастополя и Крыма». По его словам, светлое и пронзительное чувство Родины во все времена помогало нашему народу пройти через невзгоды, ответить на любые вызовы.