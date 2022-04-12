Путин вручил награды космонавтам-испытателям

Президент России Владимир Путин в День космонавтики отметил заслуги троих космонавтов-испытателей ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю. А. Гагарина». Он вручил им государственные награды, передаёт РИА Новости.

Звания Героя России и почётного звания «Лётчик-космонавт Российской Федерации» удостоен космонавт-испытатель Сергей Прокопьев. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получили инструктор-космонавт-испытатель Александр Скворцов и ведущий специалист центра Олег Скрипочка.

Ранее Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный. Они осмотрели космодром и инфраструктурные объекты.

Затем в ходе пресс-конференции российский лидер поручил Роскосмосу обеспечить необходимую подготовку и полёт на российском космическом корабле представителей Белоруссии. Путин отметил, что Союзное государство будет совместно формировать инфраструктуру в космической сфере.

Путин также поздравил жителей страны с Днём космонавтики. Он выразил уверенность, что Россия добьётся всех поставленных целей, при этом каких конкретно, не уточнил. Он также поздравил россиян с 60-летием первого полёта человека в космос — Юрия Гагарина. Путин отметил, что именно тогда началась «эра освоения космического пространства».