Путин возложил новые функции на Совет по науке при президенте

https://static.news.ru/photo/59eed136-8588-11eb-8102-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: science.gov.ru

На Совет по науке при президенте возложили новые функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития страны. Соответствующий указ в понедельник, 15 марта, подписал российский лидер Владимир Путин.

Также национальный лидер поручил создать при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию. Она будет выполнять роль постоянно действующего органа.

В целях научно-технологического развития РФ, определения его приоритетов и обеспечения взаимодействия органов государственной власти при формировании и реализации государственной научно-технической политики постановляю возложить на Совет функции по определению стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития, а также по принятию решений о разработке и реализации правительством важнейших инновационных проектов государственного значения, — написано в документе, который был опубликован на официальном портале правовой информации.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности призвал обеспечить доступ к финансовым ресурсам на реализацию инвестпроектов для бизнеса.

Глава государства также заявил, что в 2020 году власти России впервые в истории страны не стали ужесточать денежно-кредитную политику в условиях кризиса, а наоборот, смягчили её.