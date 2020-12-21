Путин возложил цветы к памятнику разведчикам

https://static.news.ru/photo/f33f0394-42ba-11eb-ba77-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу в честь отечественных разведчиков всех эпох, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ.

СВР 20 декабря отмечает 100-летний юбилей. Как передаёт РИА Новости, Путин возложил цветы под мелодию песни «С чего начинается родина», звучавшей в фильме о разведке «Щит и меч».

Монумент в честь разведчиков назвали аналогично девизу СВР — «Отечество, доблесть, честь». Он установлен напротив входа в здание службы в московском районе Ясенево. Открыли скульптурную композицию в сентябре 2020 года. Автор — народный художник России скульптор Андрей Ковальчук.

Центром монумента стала скульптура, изображающая семейную пару, отобранную для службы в разведке и получившую первое оперативное задание. По замыслу автора молодые люди словно выходят из здания штаб-квартиры СВР. Перед четой располагается арка, образованная двумя пилонами, над которыми помещена эмблема СВР. На одной стороне пилонов отлиты в бронзе страницы истории внешней разведки и барельефы с портретами легендарных разведчиков. На внешней стороне находятся стилизованные изображения столиц ведущих государств мира, что символизирует глобальный характер работы СВР.

Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев поздравил сотрудников и ветеранов СВР с юбилеем службы, передавал NEWS.ru. Он отметил, что каждая операция внешней разведки обеспечивает безопасность миллионов россиян, суверенитет, общественно-политическую стабильность, а также экономическое развитие и научно-технический прогресс страны.